Savarino: “Sancita la bontà del nostro iter, una nuova era per Mondello”

Parla l'assessore regionale al Territorio e ambiente

PALERMO – “Viene sancita la bontà del nostro iter procedurale”, spiega l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino.

Cosa emerge dalla lettura dell’ordinanza.

“I giudici del Tar hanno considerato il nostro atto plurimotivato, Siamo stati attenti e scrupolosi senza tralasciare nulla”.

Che succede adesso?

“Si apre una nuova era su Mondello e per Mondello“.

L’estate è alle porte, non è un dettaglio.

“La gran parte di spiaggia sarà lasciata libera e la prossima settima pubblicheremo il decreto affinché il Comune di Palermo possa presentare dei progetti così come avviene per tutti gli altri Comuni costieri. Ci sono cinque milioni a disposizione per implementare i servizi sulle spiagge libere con proposte che arrivino dalle amministrazioni comunali. L’avviso per i tredici lotti da affidare ai privati è in corso”.

Non si può correre il rischio che qualcuno rimpianga il passato. Serve efficienza e velocità.

“Mi hanno sempre insegnato che siamo tutti utili e nessuno è indispensabile. Anche a Mondello sono certa che si possano creare nuove condizioni di sviluppo per la spiaggia più bella del capoluogo. Si possono libera nuove energie positive”.

Accetti la mia provocazione: la Regione non poteva pensarci prima?

“Io ci sono da un anno e mezzo. Si è partiti dalla segnalazione di un collega e dal lavoro della Commissione parlamentare antimafia, poi con il lavoro di un assessore e di un dipartimento senza alcun timore reverenziale si è creata una sinergia che è riuscita a fare di una criticità una possibile occasione per portare legalità e trasparenza a Mondello”.