Giustizia, perché questa è una riforma sbagliata

"È fuorviante dire che Giovanni Falcone fosse fautore della separazione delle carriere"

Come ormai noto il 16 gennaio la Camera dei Deputati ha approvato in prima deliberazione il Disegno di Legge Costituzionale presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Giustizia, intitolato “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

La separazione delle carriere

La proposta ha per principale oggetto la separazione delle carriere dei magistrati. L’approvazione è avvenuta con 174 voti favorevoli, 92 contrari e 5 astenuti. Dunque con una percentuale di adesioni che non supera i due terzi dei 400 componenti elettivi della Camera. E che difficilmente potrà mutare nelle prossime altre tre letture e votazioni, anche presso il Senato, composto da 200 componenti elettivi.

In sostanza, pur potendosi dare per scontata la approvazione finale della proposta di separazione delle carriere dei magistrati e delle previsioni ad essa connesse, certamente si ricorrerà alla consultazione referendaria, ai sensi dell’art. 138 Costituzione.

“Equivoci di fondo”

In questa delicata materia, a parere di chi scrive, occorre sgombrare il campo da alcuni equivoci di fondo, provando ad esaminare le diverse posizioni

Innanzitutto, occorre confutare l’idea che l’appartenenza alla stessa “famiglia” determinerebbe contiguità tra giudici e p.m., condizionando i primi, determinandone l’“appiattimento” sulle tesi dei p.m. e la predisposizione a prestare maggior attenzione alle richieste dell’accusa.

Se poi si vuole una prova concreta della insussistenza del cosiddetto appiattimento dei Giudici sulle tesi del PM, basti pensare all’esito del procedimento a carico del ministro Salvini: assoluzione perché il fatto non sussiste, a fronte di una pesante richiesta di condanna! E si potrebbe, dunque, concludere qui…

“Su Falcone tesi fuorviante”

Suggestivamente, poi, taluni affermano che Giovanni Falcone fosse fautore della separazione delle carriere perché favorirebbe la maggiore efficacia dell’azione del P.M.

È una tesi fuorviante ed un’interpretazione errata di frasi estrapolate, come tante volte sottolineato, da un testo ben più ampio, la cui lettura completa dimostra che Falcone teorizzava la necessità di una più accentuata specializzazione del P.M. nella direzione della polizia giudiziaria, rispetto a quanto richiesto nel regime vigente prima del codice di rito del 1988.

E non bisogna dimenticare che la più sicura conferma della sua contrarietà alla separazione delle carriere la diede Falcone stesso. Chiedendo e ottenendo più volte di passare dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa. Da giudice civile e fallimentare a Trapani, era poi diventato giudice istruttore penale e quindi procuratore della Repubblica aggiunto, funzione che esercitava quando fu chiamato da Martelli al ministero.

Il piano istituzionale

Si osserva, poi, che argomenti a sostegno della separazione si ricavano dal testo dell’art. 111 Cost.

La parità delle parti, di cui parla il secondo comma, non si gioca sul piano istituzionale. L’avvocato è un privato professionista vincolato dal solo mandato a difendere, che lo obbliga a ricercare l’assoluzione o, comunque, l’esito più conveniente per il proprio assistito, che lo retribuisce per questo. Ed è figura diversa dal P.M., che è un’autorità giudiziaria indipendente, non riducibile al ruolo di “avvocato della polizia” definizione cara a certi esponenti politici.

Non a caso il PM, a norma dell’art. 358 cpp, è obbligato a svolgere indagini anche a favore dell’imputato: “egli, infatti, non agisce sempre in vista della condanna, ma dell’accertamento della verità”. E questo è un carattere essenziale della sua attività professionale. Che lo accomunerà comunque al giudice, anche nella malaugurata ipotesi di entrata in vigore della separazione: un carattere che si chiama “cultura giurisdizionale”, definizione ritenuta dai separatisti un mero slogan.

Diverse, invece, sono le questioni del sorteggio previsto per designare i membri togati dell’Alta Corte Disciplinare e dei due CSM, che ha come obbiettivo – non sbagliato in sé – di evitare gli effetti critici della esistenza dell’ANM e delle sue correnti.

“Dipendente dell’esecutivo”

Ma procediamo con ordine.

Non può dubitarsi che, con la separazione delle carriere inevitabilmente, direi “ naturalmente”, il PM finirebbe per essere dipendente dall’esecutivo. E credo nessuno possa negare che questa sarebbe una conseguenza assolutamente preoccupante. Il PM rischierà di trasformarsi in un organo amministrativo, consequenziale sarebbe l’abbandono della obbligatorietà dell’azione penale, garanzia di eguaglianza per i cittadini come previsto dall’art. 3 Costituzione. In favore della discrezionalità di essa, con previsione di criteri di priorità nella persecuzione dei reati stabiliti però non si sa bene da chi, probabilmente dalla maggioranza parlamentare del momento.

Gli altri Paesi

Può la nostra democrazia permettersi ciò ? Basti vedere come funziona nel resto d’Europa e del mondo:

· in Austria, il PM è organizzato come autorità amministrativa, è gerarchicamente strutturato ed è nominato dal Ministro di Giustizia, da cui dipende. Esiste interscambiabilità dei ruoli;

· in Belgio, il PM è nominato dal Re ed il passaggio da una carriera all’altra può avvenire solo per decisione dell’esecutivo, da cui, comunque, riceve direttive di carattere generale; anche il passaggio da una carriera all’altro può avvenire, per i PM, soltanto per decisione dell’esecutivo;

· in Germania chi esercita la funzione requirente riveste uno status di funzionario statale dipendente, nominato dall’esecutivo ed ha garanzie diminuite rispetto ai giudici; le carriere di giudici e dei pubblici ministeri, inoltre, sono separate, ma l’interscambio è comunque possibile, pur se non è frequente e, per lo più, avviene in un’unica direzione (da PM a Giudice).

Lo statuto subordinato del PM ha portato la Corte di Giustizia UE ad affermare che i PM tedeschi, in quanto non totalmente indipendenti perché soggetti al potere di istruzione del ministro, non possono essere qualificati come autorità giudiziaria ai fini della possibilità di emettere Mandati di Arresto Europei (casi riuniti C-508/18 e C-82/19 PPU). Insomma, certe scelte si pagano.

· in Francia, la carriera è unica, è possibile passare da una funzione all’altra, ma il pubblico ministero, pur inserito nell’ordinamento giudiziario, dipende dall’esecutivo, è sottoposto a forme di controllo di tipo gerarchico-burocratico da parte del Ministro della Giustizia, ha un limitato controllo della polizia giudiziaria.

Peraltro, i problemi che derivano dalla collocazione del p.m. sono oggi, in quel paese, all’attenzione della pubblica opinione e si è avviata una discussione sulla riforma del P.M., anche alla luce di due durissime condanne della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Moulin c. Francia del 2010 e Vasis c. Francia del 2013).

Pur tra resistenze politiche manifestatesi dopo incriminazioni “eccellenti” avvenute anche in un recente passato, si tende a conferire al P.M. maggiore autonomia dall’Esecutivo.

· in Spagna, le carriere sono costituzionalmente separate senza possibilità di interscambio. Esiste una certa dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo;

· in Inghilterra e Galles non esiste il pubblico ministero nelle forme da noi tradizionalmente conosciute. Ma il Crown Prosecution Service che consiglia la Polizia la quale ha da sempre l’iniziativa penale e può nominare un avvocato da cui far rappresentare le sue ragioni;

· in Svizzera le carriere sono separate e non vi si accede mediante concorso, ma a seguito di elezione. L’esistenza di un ordinamento federale e di diversi ordinamenti statali e, dunque, di regole molto diverse tra loro, impedisce di approfondire il discorso in questa sede. Non è prevista alcuna forma di passaggio dalla carriera requirente e quella giudicante e viceversa;

· in Olanda, previa frequentazione di corsi di aggiornamento, è possibile passare dalla magistratura giudicante all’ufficio del p.m. (e viceversa), ma il PM è sottoposto alle direttive dell’esecutivo per l’esercizio discrezionale dell’azione penale;

· in Polonia, la riforma della Prokuratura del 2016 ha interrotto e invertito un percorso che era in atto dal 2009 e mirava ad un ufficio indipendente del PM. Il ruolo del Ministro della Giustizia è stato riunificato con quello del Procuratore generale. In modo da accentrare nella stessa persona maggiori poteri di indagine ed intervento diretto in casi specifici pendenti presso le giurisdizioni. Una concentrazione di potere che ha comportato l’eliminazione di qualsiasi forma di indipendenza interna per i singoli procuratori;

– un discorso a parte si dovrebbe fare per il Portogallo, ove le carriere sono separate. I PM sono indipendenti, ma si sono verificate delle storture che hanno meso in crisi quel sistema .

· l’ordinamento statunitense, pur se notoriamente molto diverso dal nostro, permette comunque riflessioni interessanti sul tema in esame. Si divide in un sistema di giustizia federale, ove predomina la nomina da parte del Presidente degli Stati Uniti. Ed un sistema di giustizia statale ove predomina il sistema elettorale. Orbene, pur in questa situazione di radicale differenza rispetto al nostro sistema, è possibile verificare la esistenza di una interscambiabilità tra i ruoli di giudici e pubblici ministeri. Che coinvolge anche l’avvocatura, dalla quale, come si sa, spesso provengono i pubblici ministeri e i giudici.

Il modello italiano

Dunque, una conclusione può trarsi dall’analisi, pur sommaria, del panorama internazionale: ovunque la carriera del PM sia separata da quella del giudice, non solo il PM stesso dipende dall’esecutivo, ma esiste un giudice istruttore indipendente.

Così è in Francia e Spagna ove il ruolo del pubblico ministero italiano è esercitato (non senza qualche occasione di polemica con i pubblici ministeri) dal giudice istruttore, figura da tempo soppressa nel nostro sistema. Evidentemente anche in quegli ordinamenti vi è necessità di un organo investigativo che sia totalmente indipendente dall’esecutivo.

Non deve sottacersi poi che in Europa si è guardato al modello italiano, per “ suggerirlo “ agli altri Paesi.

Si devono ricordare in proposito la Raccomandazione REC (2000)19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sul “Ruolo del Pubblico Ministero nell’ordinamento penale”. Adottata il 6 ottobre 2000, ove si prevede (al punto 18) che «…se l’ordinamento giuridico lo consente, gli Stati devono prendere provvedimenti concreti al fine di consentire ad una stessa persona di svolgere successivamente le funzioni di pubblico ministero e quelle di giudice, o viceversa. Tali cambiamenti di funzione possono intervenire solo su richiesta formale della persona interessata e nel rispetto delle garanzie».

Si afferma, inoltre, sempre nella Raccomandazione (parte “esposizione dei motivi”), che «La possibilità di “passerelle” tra le funzioni di giudice e quelle di Pubblico Ministero si basa sulla constatazione della complementarità dei mandati degli uni e degli altri, ma anche sulla similitudine delle garanzie che devono essere offerte in termini di qualifica, di competenza, di statuto. Ciò costituisce una garanzia anche per i membri dell’ufficio del pubblico ministero».

“Due osservazioni”

Infine due brevi osservazioni, mi sia consentito, sulle altre due novità normative. 1) il doppio CSM con elezione tramite sorteggio, ancorché temperato; 2 ) l’Alta Corte di Giustizia.

Quanto al sorteggio, si deve rilevare che la dea bendata potrebbe essere benigna e scegliere tutti candidati ottimati. E tra essi eleggere i consiglieri del CSM: ma se – mi si perdoni la crudezza – i sorteggiati fossero dei beoti?

L’uno vale uno ha dimostrato, nei fatti, che occorrono preparazione, capacità, intelligenza, equilibrio per ricoprire incarichi istituzionali e non tutti possiedono le doti necessarie. Si dirà: bisogna fermare lo strapotere delle correnti. Giusto, ma il rimedio può essere il sorteggio ?

L’Alta Corte. Bisogna sganciare, si sostiene anche in questo caso, la Giustizia Disciplinare dai legami correntizi. La tesi non è del tutto infondata, ma limitare questa riforma solo alla magistratura è un ‘ipocrisia. Il sistema disciplinare è in crisi in tutti gli organismi professionali, proprio perché non sganciato dalle logiche interne e clientelari.

Se si vuole garantire equanimità, celerità, efficacia occorre una riforma di sistema che riguardi tutti i settori, una legge quadro insomma, che stabilisca principi e modalità di esercizio comuni, nell’interesse soprattutto dei cittadini: una riforma che riguardi solo i magistrati, invece, assume il sapore di una ritorsione.

La Magistratura può avere delle colpe e delle responsabilità, ma ha anche degli indubbi ed innegabili meriti e riforme adottate solo per finalità “ punitive “ non sortiranno gli effetti che si sono prefissati i riformatori..