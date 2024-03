Gli eventi Collab nel metaverso: ecco le date per partecipare

Nuove opportunità di finanziamento

CATANIA – Il progetto AccelerAction, finanziato dall’Unione Europea e coordinato dalla società di consulenza direzionale italiana JO Consulting, sta lanciando una serie di eventi gratuiti peer-to-peer con l’ausilio della realtà virtuale del tool Frame, denominati Collab e rivolti al settore deep tech.

Gli eventi Collab, erogati con masterclass impartite da esperti selezionati, trattano argomenti quali la gestione della proprietà intellettuale, gli investimenti transfrontalieri e l’individuazione di startup talentuose con potenziale di crescita.

Tutte le startup del settore deep tech, pertanto, sono invitate a partecipare martedì 19 marzo 2024, a partire dalle ore 10:30 fino alle ore 12:00,per individuare le opportunità di finanziamento più adatte alle loro esigenze. Qui il link per la registrazione.

Gli investitori, invece, sono invitati a partecipare mercoledì 20 marzo,a partiredalle ore 10:30 finoalle ore 12:00, per conoscere le possibilità di investimento in ambienti ad alto rischio e rendimento e per trovare più facilmente le startup deep tech più talentuose. Qui il link per la registrazione.

Gli acceleratori e gli incubatori sono invitati il 20 marzo,dalle ore 14:30 alle ore 16:00, per imparare a fornire il miglior supporto possibile alle startup e colmare il gap d’innovazione esistente. Qui il link per la registrazione.

L’ultimo evento Collab si terrà, infine, martedì 26 marzo dalle ore 10:30 alle ore 12:00; sarà aperto a tutti gli attori chiave e offrirà uno spazio unico per creare nuove connessioni e riunire le best practice in grado di facilitare il graduale passaggio dall’attuale panorama europeo frammentato a uno più connesso e innovativo.

Gli eventi Collab rappresentano un’opportunità unica per partecipare al progetto AccelerAction, che mira a riunire i principali attori del settore deep tech grazie al proprio ecosistema virtuale. L’obiettivo di AccelerAction, infatti, è quello di ottimizzare le opportunità di business in tutta Europa, incoraggiando e promuovendo la presenza femminile per un suo maggior protagonismo nei settori tecnologici.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web e i canali social (LinkedIn e X) del progetto o inviare un’e-mail a: info@acceleraction.eu.