Gli incendi imperversano anche nel Trapanese, fiamme a Calatafimi

Distrutta la collina del castello Eugenio

CALATAFIMI (TRAPANI) – La collina del Castello Eugenio di Calatafimi è del tutto incenerita e continua a bruciare ancora da stamane. Le fiamme hanno divorato gli alberi di pino e sono giunte adesso sotto il Santuario del Santissimo Crocifisso, e diverse abitazioni sono state fatte evacuare, quelle dei rioni Carabona e Circiara.

Purtroppo l’elicottero della forestale arrivato sul posto per dare manforte agli uomini a terra non ha potuto operare per il fortissimo vento di scirocco. Sul posto sono in azione uomini della forestale, vigili del fuoco e volontari della protezione civile con mezzi per lo spegnimento. In queste ore la prefettura di Trapani ha convocato una videoconferenza per coordinare le operazioni.

Sta bruciando anche Bosco Scorace, tra Calatafimi-Segesta e Buseto Palizzolo. Le fiamme sono tra gli alberi e nell’area attrezzata. Si tratta di un incendio di vaste proporzioni, ad operare diverse squadre della Forestale, Vigili del fuoco ed i volontari della associazione di Protezione Civile Sos Valderice. Alle operazioni di spegnimento sta partecipando anche un elicottero dell’Aeronautica militare, che ha effettuato diversi lanci d’acqua con la benna per cercare di fermare l’avanzata delle fiamme all’interno del bosco. Il fuoco sarebbe partito da contrada Mola fino a raggiungere, seguendo la direzione del vento proveniente da Sud Est, Bosco Scorace. Roghi si sono registrati ovunque a San Barnaba, a Chiesanuova, San Marco e Crocci (Valderice). Fuoco anche alle pendici di Montagna Grande e lungo l’autostrada A29.