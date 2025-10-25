Gli orafi di Palermo al congresso mondiale della gioielleria di Parigi

Li rappresenta Silvano Barraja

PALERMO – L’Associazione Orafi di Palermo, aderente a Confcommercio Palermo, sarà presente al Congresso annuale della CIBJO World Jewellery Confederation, in programma a Parigi dal 27 al 29 ottobre.

L’appuntamento, di grande rilevanza mondiale, rappresenta il più importante forum dedicato al settore della gioielleria, dove si definiscono le regole del settore e si introducono le modifiche degli standard industriali e di filiera internazionali per i diamanti, le pietre di colore, le perle, il corallo e i metalli preziosi.

A rappresentare l’Associazione Orafi di Palermo sarà il presidente Silvano Barraja su invito del presidente di CIBJO, Gaetano Cavaleri. Proprio tre mesi fa, a Palermo, Assorafi insieme all’Università degli Studi di Palermo aveva presentato un progetto sulla gemmologia investigativa, per ricostruire l’identità di gemme incastonate in capolavori storici, tutelare l’autenticità delle creazioni artigianali e restituire voce a gioielli storici, spesso muti testimoni del passato.

L’iniziativa ha avuto grande eco internazionale ed è stata riconosciuta come modello virtuoso di collaborazione tra mondo accademico, impresa e tutela culturale, a conferma della vitalità e dell’eccellenza, sia artigianale che scientifica, dell’Associazione palermitana che rappresenta da secoli una “scuola” famosa nel mondo.