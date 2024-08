Godrano, arriva la stabilizzazione per gli lsu del comune

Cannella: "Importante risultato"

PALERMO – “I lavoratori Lsu del comune di Godrano, in provincia di Palermo, verranno finalmente stabilizzati con contratti part time a tempo indeterminato. Un risultato importante per i lavoratori e i cittadini, frutto del lavoro sinergico dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sebastiano Daniele Bellini, degli uffici, a cominciare dal responsabile del settore affari generali, e del Segretario Comunale, oltre che del presidente del Consiglio Comunale e consiglio comunale intero, e del nostro sindacato. Il Csa-Cisal è al fianco delle amministrazioni per chiudere definitivamente il periodo ventennale del precariato, grazie al sostegno della Regione”. Lo dice Gianluca Cannella del sindacato Csa-Cisal.