Golden Globe 2024, trionfo per “Oppenheimer” e “Poor things”

Niente da fare per il film di Garrone "Io capitano"

Garrone non ce la fa ai Golden Globe con il suo ‘Io Capitano’. Il film “Oppenheimer” di Christopher Nolan, che racconta la storia del padre della prima bomba atomica, ha vinto il Golden Globe 2024 come “miglior film drammatico”. “Poor things”, firmato da Yorgos Lanthimos, ha superato “Barbie” nella categoria “miglior film leggero o musical”.

“Anatomia di una caduta” di Justine Triet, che aveva vinto la Palma d’oro al Festival del cinema di Cannes, ha vinto il premio di “miglior film non in lingua inglese”. Niente da fare per “Io capitano” di Matteo Garrone, che era entrato nella short listi dei migliori sei titoli in nomination.