Al Golf Club Palermo di scena la 2ª edizione del Trofeo Bmw Nuova Sport Car

Una cinquantina i partecipanti alla gara

1' DI LETTURA

PALERMO – I green del Golf Club Palermo – Parco Airoldi hanno ospitato la seconda edizione del Trofeo Bmw Nuova Sport Car, organizzato in collaborazione con la nota concessionaria palermitana della casa tedesca, che ha visto una nutritissima partecipazione. Sono stati, infatti, una cinquantina i partecipanti alla gara, 9 buche STB 3 categorie, svoltasi nello splendido scenario del circolo palermitano.

Tre le categorie in gara che hanno visto la vittoria di Patrick Di Giovanni, Ernesto Valenti e Guido Fiorito rispettivamente in prima, seconda e terza categoria. Tra i premiati anche il giovanissimo Andrea Ferrara primo nel Lordo. “Siamo felici – ha detto al termine della gara il presidente del circolo, Luciano Basile – di aver ospitato anche quest’anno la gara del Trofeo Bmw Nuova Sport Car che è destinata a diventare uno degli appuntamenti fissi in programma al nostro circolo”.

Nel prossimo weekend, e più precisamente sabato, si tornerà a giocare per la “Race To Fairmont Royal Palm Marrakech“. I vincitori parteciperanno alla finale nazionale in programma all’Asolo Golf Club mentre la finale internazionale si svolgerà a dicembre a Marrakech. Domenica invece spazio ad un evento “particolare”, il Mystery Murder dal titolo Accadde a Monte Carlo, che vedrà un gruppo di attori/giocatori calarsi nei panni dei protagonisti di uno spettacolo ambientato nel 1928. Toccherà a giocatori e pubblico provare a trovare la soluzione ai misteriosi eventi accaduti all’interno di questo mistery murder.