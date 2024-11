Firmato il decreto

PALERMO – Pubblicata la graduatoria dei beneficiari del bonus affitti 2022 in Sicilia. Si tratta di una misura cruciale di sostegno economico per le famiglie dell’isola. Quest’anno sono stati assegnati 17.953 contributi, con un importo medio di 1.175 euro ciascuno, per un totale di oltre 21 milioni di euro.

La graduatoria del Bonus affitti

La graduatoria è stata resa nota attraverso la pubblicazione del decreto assessoriale, firmato da Alessandro Aricò, sul sito della Regione Siciliana.