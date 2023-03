Grammichele, incidente sul lavoro: muore operaio già in pensione

L'incidente è avvenuto ieri, ma la notizia si è appresa soltanto oggi.

CATANIA. Un operaio in pensione di 71 anni, L. T., è morto precipitando da un muro che stava riparando a Grammichele per conto del proprietario. Soccorso personale del 118 è deceduto prima del suo arrivo in ospedale a Catania.

Sul posto per le indagini e i rilievi sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e del Nil di Catania. L’incidente è avvenuto ieri, ma la notizia si è appresa soltanto oggi.

