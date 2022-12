La protesta di Grande Catania: “Il commissario ignora il Consiglio”

La nota di Alessandro Campisi e Orazio Grasso, in qualità di vicecapogruppo - entrambi - degli autonomisti in aula consiliare.

CATANIA – “Il consigliere Alessandro Campisi e il consigliere Orazio Grasso, in qualità entrambi di vice capogruppo del Gruppo Grande Catania, esprimono particolari perplessità rispetto alla gestione commissariale del Comune di Catania”. È l’inizio di una nota inviata alla stampa dai due consiglieri comunali autonomisti.

“La mancata presenza in aula di entrambi i commissari durante la trattazione del bilancio consolidato ha costretto il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi a sospendere la trattazione dei lavori per divertirsi minuti, tempo utile affinché almeno uno dei due commissari avesse modo di collegarsi da remoto”, proseguono Campisi e Grasso.

“La gestione commissariale del Comune di Catania ha relegato il Consiglio comunale ai margini dell’attività amministrativa dell’ente stesso – aggiungono – Il gruppo Grande Catania ci tiene a evidenziare che il Consiglio comunale oggi rappresenta l’unica istituzione politica, democraticamente eletta in città. A tal proposito entrambi i consiglieri auspicano che si possa arrivare a un sensibile cambio di marcia in tal senso, affinché il consiglio comunale ritorni centrale nelle scelte importanti per la città, con un maggiore coinvolgimento dello stesso da parte dei commissari in temi fondamentali come la gestione dei rifiuti, le risorse del PNRR, viabilità e mobilità, gestione del personale, manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti temi improrogabili che vanno affrontati subito nell’interesse della città, nonostante i tempi ristretti di fine consiliatura.”