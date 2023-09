Grande successo per Vittoria Comics & Games

L'evento organizzato da Vittoria Mercati

VITTORIA – Grandi ospiti, tanti momenti di divertimento e belle occasioni per tuffarsi nell’universo dei fumetti, dei giochi e del mondo fantasy. Va in archivio la prima edizione di Vittoria Comics & Games, la fiera del fumetto e dei videogiochi svoltasi dall’1 al 3 settembre scorsi, promossa ed organizzata da Vittoria Mercati ed ospitata all’interno della cittadella fieristica Nuova Emaia Città.

L’evento



Per tre giorni il palco allestito all’aperto ha visto un susseguirsi di nomi famosi, tra i più amati dai ragazzi, come Ambra Pazzani, una delle cosplayer più seguite nel mondo nerd italiano, Cydonia, punto di riferimento per l’intero universo Nintendo, Maurizio Merluzzo, intrattenitore, doppiatore, influencer e presentatore, ed ancora Alex Polidori, voce ufficiale di Tom Holland e i Playerinside, i coniugi del gaming influencer italiani. Presenti il grande Giovanni Muciaccia di Art Attack, Dario Moccia, uno degli streamer più famosi di Twitch Italia, Sabaku No Maiku e infine la cosplayer Aoy Queen ed il noto youtuber Federic, Kyrenis.

Le aree dedicate ai videogiochi



All’interno degli stand vi erano aree dedicate ai videogiochi per provare a sfidare i propri amici in sfide multiplayer o testare le ultime novità del settore e aree dedicate a tutto quello che ruota attorno al mondo dei fumetti. Non sono mancati momenti culturali con presentazione di libri e opere teatrali. Un’iniziativa decisamente riuscita grazie all’impegno della Vittoria Mercati che ha voluto scommettere su questo progetto fieristico nato dall’idea di cinque giovani vittoriesi ossia Alessio Tesol, Giovanni Melfi, Paola Iurato, Raffaele Assenza e Stefano Sallemi. «Questo progetto fieristico ha permesso di esaltare l’importanza della cultura pop e dei videogames nel centro congressi più rinomato della Città di Vittoria – afferma Stefano Sallemi, a nome di tutti i ragazzi-. Ringraziamo chi ha dato voce al nostro sogno e cioè l’amministratore unico di Vittoria Mercati, Carmelo Diquattro, che ha accolto a pieno tutte le nostre richieste organizzative insieme allo staff della Vittoria Mercati. Un grazie all’amministrazione comunale, nella persona del primo cittadino on. Francesco Aiello, e al consulente del sindaco, Fabio Prelati, che ci ha sostenuto. Tutta la fatica è stata ripagata dal vedere i volti gioiosi e meravigliati dei partecipanti di tutte le età».

Le presenze



L’affluenza di pubblico ha confermato la validità della manifestazione. Ben oltre ottomila le presenze registrate nei tre giorni del Vittoria Comics & Games.

«Un successo direi non inaspettato ma sperato che ci dà la giusta spinta per pianificare da subito la seconda edizione– ha dichiarato Carmelo Diquattro, amministratore unico della Vittoria Mercati-. Abbiamo creduto molto in questa manifestazione come ente fieristico fin da subito e i risultati ci hanno dato conferma. Con Vittoria Comics & Games si apre una nuova era nella vita della cittadella fieristica: alle fiere già consolidate negli anni e a quelle nuove e tematiche su cui stiamo lavorando, si aggiunge una di settore dedicata totalmente al mondo dei giovani. Per la prima volta, in provincia di Ragusa, abbiamo una manifestazione dedicata agli argomenti che più interessano i ragazzi e ci fa piacere che Nuova Emaia Città diventi un posto dove sano divertimento, confronto, creatività ed arte possano contribuire alla crescita delle future generazioni. Siamo quindi orgogliosi di questo importante risultato e dei consensi ricevuti sia da parte degli standisti presenti sia delle tante famiglie che hanno preso parte alla tre giorni. Un grazie sincero lo rivolgo, infine, al sindaco di Vittoria che già lo scorso anno, in occasione della campionaria di novembre, aveva manifestato interesse verso questa fiera dei fumetti e un grazie va anche a tutti i dipendenti della Vittoria Mercati che con professionalità ed impegno hanno reso possibile tutto ciò. Appuntamento, dunque, a Vittoria Comics & Games 2024!».