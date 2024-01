Grandi negozi nei centri storici, Ance Giovani: “Occasione di rinascita”

Le dichiarazioni di Riccardo Galioto, presidente dell'associazione

PALERMO – Il presidente di Ance Giovani Palermo, Riccardo Galioto, esprime apprezzamento per l’approvazione della norma, inserita nella finanziaria regionale, che va rimuovere i vincoli per l’apertura di grandi negozi nei centri storici in Sicilia.

“Occasione di rinascita per via Roma”

“Nei mesi scorsi ci siamo battuti al fianco delle associazioni dei commercianti, affinché venisse modificata questa norma – afferma Galioto – perché riteniamo che possa essere un’occasione importante per far tornare a splendere la via Roma come un tempo, incentivando i grandi marchi ad investire con una crescita di valore, conseguente, anche per tutti gli immobili della zona, ridando vita ad una parte importante del nostro centro storico. Siamo dunque lieti che la politica abbia preso atto concretamente delle nostre istanze”.