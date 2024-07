Granturismo Endurance, il catanese Giuseppe Nicolosi sugli scudi

"Stiamo crescendo di gara in gara, ma non ci fermiamo"

CATANIA – Una nuova grande prestazione, e la sensazione che il podio assoluto sia ormai vicinissimo. Il Team Ebimotors, il top nel mondo Endurance, si conferma protagonista anche al Mugello.

I tre piloti, il catanese Giuseppe Nicolosi, l’agrigentino Davide Di Benedetto e il monzano Daniele Cazzaniga alla guida della Porsche 992 GT3 Cup conquistano il secondo posto nella divisione riservata alle Porsche e il 4° posto nella classifica assoluta PRO AM.

È andata in scena la seconda prova stagionale del Campionato Italiano Granturismo Endurance, e all’Autodromo Internazionale del Mugello (Firenze) è stata battaglia sin dallo start.

Il weekend passato si era aperto con sensazioni positive per il Team Ebimotors. Già dalle prove libere e poi anche nelle qualifiche i tre si erano dimostrati molto competitivi.

Poi, la gara. Daniele Cazzaniga parte forte e mette in fila giri veloci, il suo attacco è stato da prestazione eccellente, quando in pista è poi stato il momento di Giuseppe Nicolosi il livello della condotta di gara è rimasto di altissimo profilo. Addirittura per Nicolosi è arrivato anche il record personale fissato nelle gare disputate al Mugello. A chiudere è stato Davide Di Benedetto che durante il suo Stint ha fatto registrare giri record.

Così, dopo il secondo posto record conquistato a Vallelunga, al debutto stagionale, nella Coppa Porsche e al sesto posto assoluto nella categoria PRO AM i tre hanno compiuto un nuovo passo verso il podio assoluto. Ieri la Porsche 992 GT3 Cup dei tre piloti del Team EBIMOTORS ha completato la gara a 2 secondi dal terzo posto assoluto PRO AM, segno di una rincorsa che prosegue in maniera costante. Inoltre il secondo posto nella classifica riservata alle PORSCHE testimonia il lavoro meticoloso del TEAM.

“Ormai ci siamo affermati come la seconda forza del campionato – ha affermato Giuseppe Nicolosi – Ci stiamo avvicinando sempre di più al podio e di questo siamo felici. É stata una gara piena di emozioni al Mugello, il Team ha lavorato in maniera egregia sin dal venerdì.

Ma non ci fermiamo, anzi vogliamo migliorare ancora, e a settembre a Imola proveremo ad andare ancora più veloci. Team Ebimotors si conferma top team, una garanzia per quanto riguarda il Marchio di Stoccarda”.