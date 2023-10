Gravina di Catania, inaugurata la bambinopoli del parco Paolo Borsellino

Giammusso: "Le famiglie devono riappropriarsi degli spazi pubblici"

2' DI LETTURA

CATANIA – È stata inaugurata presso il parco comunale “Paolo Borsellino” di Gravina di Catania la nuova area giochi dedicata ai più piccoli e comprendente scivoli, giochi a molla, saliscendi, giochi della tradizione (fazzoletto, tiro alla fune, sciancatello) ricavati all’interno dell’ex campo di bocce ed il nuovo playground di basket.

La struttura

E ancora: il manto in erba sintetica e la riqualificazione della tribunetta per lo street soccer con annessa eliminazione delle strutture ludiche pericolanti, i giochi per gli animali a quattro zampe all’interno dell’area di sgambamento, l’installazione delle panchine in ferro e la sistemazione della fontanella e del punto acqua per i cani.

Dichiara orgoglioso il sindaco Massimiliano Giammusso: “Il merito maggiore in tutto questo è rappresentato dal fatto che, a parte che per la riqualificazione del campo di bocce, avvenuta grazie ai sempre attivi alunni del liceo artistico “Emilio Greco” e realizzata con fondi comunali, siamo riusciti a recepire un bando del Ministero dell’Interno adibendo i fondi alla realizzazione di infrastrutture sociali – come quella già realizzata di recente in via Seminara – da donare principalmente ai concittadini più giovani senza gravare minimamente sul Bilancio comunale”.

Il progetto

Continua Giammusso: “Quanto realizzato rientra nella più ampia serie di interventi – tra cui anche quelli all’anfiteatro, ad esempio – che ha visto coinvolte tutte le risorse umane oltre che economiche a nostra disposizione.A breve, inoltre, sarà riqualificato pure il campo di calcetto grazie ai fondi sovracomunali del “PON Legalità” al fine di migliorare il territorio senza incidere nemmeno stavolta sul Bilancio”.

E ancora: “Un grazie da parte mia va a tutta la squadra di collaboratori, assessori, consiglieri e quanti, nella diversità dei ruoli, lavorano in sintonia per il bene comune. L’invito a frequentare questi luoghi è rivolto non solo ai più piccoli, destinatari primi di tali interventi, ma anche alle famiglie affinché possano riappropriarsi di questi spazi pubblici la cui sicurezza è garantita, fra l’altro, dall’efficiente e già potenziato sistema di videosorveglianza”.

All’inaugurazione erano altresì presenti il vicesindaco Claudio Nicolosi, gli assessori Federica Ingaglio, Francesco Nicotra ed Enzo Santoro, i consiglieri Cettina Cianciolo, Patrizia Costa, Carmelo Inveninato, Tommaso Maltese e Domenica Spartà, il responsabile dell’Ufficio di Gabinetto Marco Rapisarda, l’esperto del sindaco Gen. Francesco Polizzi e Natale De Fino, presidente dello “Sport club Gravina”.