Gravina, l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini torna all’Anfiteatro

"Bellezza, Belcanto, Bellini"

GRAVINA DI CATANIA – Secondo appuntamento con la grande musica al Parco comunale “Paolo Borsellino” di Gravina di Catania. Sabato 11 luglio alle ore 21, all’interno dell’Anfiteatro “Turi Ferro”, sarà protagonista l’Orchestra del Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania con il concerto “Ti strappo un sorriso e una risata. L’opera buffa da Rossini a Menotti”.

Il teatro Massimo Bellini a Gravina

L’evento, a ingresso libero, rientra nella rassegna estiva “Bellezza, Belcanto, Bellini”, nata dalla collaborazione tra il Teatro Massimo Bellini e il Comune di Gravina di Catania, che propone tre appuntamenti musicali nel corso del mese di luglio. Dopo il concerto inaugurale del 6 luglio, la rassegna si concluderà sabato 18 luglio con il concerto corale del Coro del Teatro Massimo “Vincenzo Bellini”, dedicato alle musiche di Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini.

La serata dell’11 luglio sarà un viaggio tra le pagine più brillanti e divertenti del repertorio operistico italiano, con un percorso dedicato all’opera buffa e ai suoi protagonisti.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di valorizzazione culturale per Gravina e per l’intero territorio etneo, offrendo al pubblico la possibilità di assistere gratuitamente a una produzione artistica di alto livello, normalmente ospitata nei grandi teatri lirici.

“La collaborazione del Teatro Massimo “Bellini” con il Comune di Gravina di Catania testimonia come la sinergia tra istituzioni possa generare nuove opportunità di crescita e partecipazione – sottolinea il sovrintendente del Teatro Massimo Bellini, Giovanni Cultrera –. Questi concerti rappresentano una naturale estensione della rassegna “Bellezza, Belcanto, Bellini”: un teatro che sceglie di uscire dal proprio palcoscenico per incontrare il territorio».

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso, e il vicesindaco Claudio Nicolosi hanno evidenziato il valore della collaborazione con il Teatro Massimo Bellini, che consente alla città di ospitare appuntamenti di rilievo musicale e culturale.

“È motivo di grande gioia e orgoglio poter accogliere nuovamente l’Orchestra del Teatro Bellini nella nostra città – ha dichiarato Giammusso – offrendo ai cittadini e ai visitatori un’importante occasione di crescita culturale e partecipazione”.