Gravina, muro di contenimento Casa delle Arti: gara aggiudicata

Il crollo ha reso inagibile il Parco Borsellino

GRAVINA DI CATANIA (CT) – É stata aggiudicata la gara per i lavori di ricostruzione del muro di contenimento di Casa delle Arti, il manufatto che affiancava la strada d’accesso al Parco Borsellino crollato durante l’evento meteorico del novembre del 2019. A darne notizia sono stati il sindaco Massimiliano Giammusso e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Rosario Condorelli. Il crollo ha reso inagibile il complesso culturale all’interno del Parco, nonché una delle vie di accesso allo spazio pubblico cittadino.

“La procedura ha impegnato l’amministrazione comunale anche nel reperimento delle risorse – ha spiegato il sindaco Massimiliano Giammusso – l’opera è stata infatti inserita nell’elenco di quelle da realizzare in seno al Piano triennale delle opere pubbliche, approvato in Consiglio comunale a gennaio del 2020. Sono state effettuate tutte le fasi previste – ha continuato il primo cittadino – come le indagini geologiche e stratigrafiche e l’affidamento della progettazione esecutiva. L’iter ha visto anche il passaggio di consegne nel ruolo di Responsabile unico del procedimento, considerato il pensionamento dell’ingegnere Giuseppe Garozzo, che ringraziamo. A lui è subentrato un altro tecnico dell’8 Servizio, il geometra Luigi Piccione che ha curato la procedura con la consueta competenza”.

A spiegare i dettagli della gara aggiudicata per un importo complessivo di circa di 141 mila euro è stato il vicesindaco Rosario Condorelli: “Con l’individuazione della ditta a seguito dell’aggiudicazione procediamo verso il passo successivo e quindi l’apertura del cantiere, che avverrà trascorso il tempo previsto dalla legge in via cautelativa per eventuali ricorsi. Anche in questo caso – ha continuato Condorelli – voglio sottolineare il lavoro svolto dai tecnici del 8° Servizio e in particolare del responsabile Marco Scalirò”. “Concludo ricordando e ringraziando i Vigili del Fuoco, e naturalmente i tecnici del 5° Servizio Manutenzioni, intervenuti nell’immediatezza del crollo – ha commentato il sindaco Giammusso. Questi lavori, restituendo sicurezza e fruibilità alla Casa delle Arti, polo culturale della nostra città, contribuiranno alla riqualificazione di tutta l’area, con la ristrutturazione in corso dell’edificio comunale di via Crispi e la riapertura del parcheggio con accesso da via Costarelli”