Green Valley Pop Fest, annunciata la line up completa dell’evento

Sul palco si altereranno numerosi artisti di fama nazionale

TRAPANI – Annunciata la line up completa di Green Valley Pop Fest, l’evento che promuove la cultura dell’ambiente attraverso il linguaggio della musica e che si terrà domenica 4 agosto 2024 per la prima volta a Trapani.

La line up

Gli artisti che si esibiranno sul palco della Green Arena sono Alessandra Amoroso, Irama, Tony Effe, Ernia, Sophie And The Giants, Hugel, Il Pagante, Merk & Kremont, Michelangelo, Simonterizzo, Petit, Sarah Toscano, Leo Gassman, Elmatadormc7, Axell, Berna, Cioffi, DoDoJ e Kamelia.

Green Valley Pop Fest arriva per la sua terza edizione per la prima volta a Trapani e si terrà nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, che il 4 agosto è pronta per ospitare la musica e l’allegria del Festival. L’Arena comprenderà un palco principale per le esibizioni degli artisti, un’area food, un’area beverage realizzata in collaborazione con Red Bull, tre aree per il pubblico: il Parterre per tutti, il Pit gold per chi vorrà stare molto più vicino al palco, il TicketSms vip stage per godersi lo spettacolo da una posizione rialzata ed esclusiva ed il Backstage Privé.

Green Valley Pop Fest promuove la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica. I migliori artisti in classifica con le hit più ascoltate dell’anno, si esibiranno sul palco per sensibilizzare il pubblico verso la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e del mare e uno stile di vita green.

Dopo il sostegno durante la prima edizione dell’anno scorso a tre importanti organizzazioni attive su tutto il territorio nazionale, quali Marevivo, WWF, e PlasticFree, con cui continueranno le azioni a tutela dell’ambiente, Green Valley Pop Fest apre quest’anno anche una nuova collaborazione con la Fondazione Alberitalia.

Radio 105 è radio ufficiale di Green Valley Pop Fest

Evento organizzato da Record, Futuris, Infinity Management, World Record, Zero091 con il patrocinio di Regione siciliana, Comune di Trapani, Distretto turistico Sicilia Occidentale.