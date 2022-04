Guasto all’impianto, chiude di nuovo la piscina comunale

Nuovo stop alla vigilia del Torneo Città di Palermo, ma l'assessore Petralia manda rassicurazioni

PALERMO – Ancora un guasto alla piscina Olimpica di Palermo, che si vede costretta alla chiusura alla vigilia dalla terza edizione del torneo Città di Palermo, che vedrà protagonisti circa 650 nuotatori di diverse categorie.

“Stamattina l’impianto è rimasto chiuso a causa di un guasto alla pompa dell’autoclave. Si tratta soltanto dell’ultimo inconveniente in ordine di tempo e speriamo che si provveda a risolvere perché domani dichiara Giuseppe Giordano, responsabile regionale allo Sport della DC Nuova – è in calendario la terza edizione del trofeo Città di Palermo al quale parteciperanno ben 650 nuotatori”.

“È inconcepibile che in una città come Palermo l’impianto comunale spesso debba rimanere chiuso per problemi legati a guasti alle pompe dell’autoclave, al malfunzionamento delle caldaie e ad altri improvvisi malfunzionamenti. Occorre invertire la rotta, investire sugli impianti e ‘salvare’ con lavori di manutenzione programmata quelli già esistenti che – conclude Giordano – sono le uniche risorse che migliaia di bambini

e atleti giovani e meno hanno in questa città”.

L’assessore Petralia: “L’evento non è a rischio”

“Si sono guastate le pompe dell’autoclave, stiamo predisponendo la determina di spesa e nel giro di qualche ora sarà tutto sistemato. L’evento non è a rischio, siamo in contatto con gli organizzatori e non c’è alcun tipo di problema sull’evento“. A dichiararlo, ai microfoni di LiveSicilia, è l’assessore allo sport Paolo Petralia.