Gue Pequeno in concerto a Palermo, sarà l’unica tappa in Sicilia

Si esibirà nella borgata marinara di Mondello

PALERMO – Annunciati nuovi appuntamenti estivi nelle arene italiane e nei principali festival. Guè sarà a Mondello, borgata marinara di Palermo, il 30 luglio.

Mentre continuano ad aggiungersi nuove certificazioni al suo ultimo lavoro discografico uscito il 13 gennaio scorso per Island – è di ieri la certificazione di “Madreperla” a Disco di Platino, così come Platino è anche il brano “Cookies N’ Cream” feat. Anna & Sfera Ebbasta – si annunciano oggi nuove date di Guè che vanno a completare la serie dei suoi appuntamenti estivi live.

Oltre alla data evento già in prevendita nella sua città che si terrà il prossimo 10 luglio a Milano, Ippodromo Snai San Siro, il Guè Live 2023 toccherà da luglio ad agosto i principali festival e le arene estive in tutta Italia. Unico appuntamento siciliano il 30 luglio a Mondello (Palermo) al Sea Stadium per il Wave Summer Music 2023, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

Le prevendite per le nuove date annunciate saranno disponibili online da mercoledì 22 febbraio ore 14.00 mentre nei punti vendita autorizzati da lunedì 27 febbraio ore 11.00.

Di seguito tutti gli appuntamenti:

9 luglio 2023 | TORINO, SONIC PARK STUPINIGI, NICHELINO

10 luglio 2023 | MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO (già annunciata)

14 luglio 2023 | L’AQUILA, PINEWOOD FESTIVAL Aeroporto dei Parchi

15 luglio 2023 | FERRARA, SUMMER VIBEZ Piazza Trento-Trieste

16 luglio 2023 | ROMA, ROMA SUMMER FEST, CAVEA DELL’AUDITORIUM

22 luglio 2023 | RIMINI, MAMACITA FESTIVAL Rimini Beach Arena

30 luglio 2023 | MONDELLO (PA), WAVE SUMMER MUSIC Sea Stadium 3

12 agosto 2023 | OLBIA, RED VALLEY FEST