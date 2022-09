Guerra, domani la Russia annette i 4 nuovi territori ucraini

Intanto la Finlandia chiude le frontiere per i russi

1' DI LETTURA

Si terrà al Cremlino la cerimonia per firmare gli accordi sull’ingresso di tutti e 4 i nuovi territori dove si sono tenuti i referendum. L’Ue ribadisce che non accetterà mai l’annessione.

Draghi ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con Zelensky. Il premier italiano ha detto di considerare illegali i referendum indetti dalla Federazione Russa e che non farà mancare il sostegno del nostro governo all’Ucraina. L’Ungheria minaccia il veto sulle nuove sanzioni Ue

‘Missili sulle case a Dnipro, ucciso un bambino’ è la denuncia che arriva da Kiev. I filorussi parlano di decine di profughi morti in un attacco ucraino.

Intanto il governo finlandese ha confermato la chiusura della frontiera orientale a partire da mezzanotte ai cittadini russi, che potranno entrare nel Paese solo per alcuni motivi particolari, e dimostrati, come visite ai parenti, per lavoro o per ricevere cure mediche. La ministra dell’Interno finlandese Mikkonen ha detto che ‘tutte le richieste di ingresso saranno considerate individualmente’.