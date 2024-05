Le parole del ministro degli Esteri

ROMA- “Abbiamo sempre detto che noi non siamo in guerra con la Russia e quindi non manderemo soldati italiani a combattere in Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a Reggio Calabria ad una domanda dei giornalisti sulle dichiarazioni di Emmanuel Macron.

Le parole del presidente francese sul possibile invio di truppe in Ucraina rappresentano

una “tendenza molto pericolosa” e Mosca continua a “monitorare da vicino” le dichiarazioni di Parigi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax.