Il vicepremier risponde alle domande di una docente siciliana preoccupata

ROMA – “Io non vedo pericoli di attacchi militari sull’Italia o sulle basi americane, anche perché sono super protette”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’esponente del governo ha risposto a una docente siciliana, a capo di una scolaresca che gli si è avvicinato per porre qualche domanda, che si diceva preoccupata per le minacce dell’Iran.

“Non credo che la Sicilia sia raggiungibile – ha aggiunto – i missili sono arrivati a Creta, ma non credo che possano arrivare fino alla Sicilia. Ma non credo che sia interesse loro. Noi rispettiamo gli accordi internazionali”.