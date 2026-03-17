 Guerra in Iran, Tajani: “Non vedo il pericolo di missili in Sicilia”
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Guerra in Iran, Tajani: “Non vedo il pericolo di missili in Sicilia”

Il vicepremier risponde alle domande di una docente siciliana preoccupata
LA RISPOSTA DEL VICEPREMIER
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ROMA – “Io non vedo pericoli di attacchi militari sull’Italia o sulle basi americane, anche perché sono super protette”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’esponente del governo ha risposto a una docente siciliana, a capo di una scolaresca che gli si è avvicinato per porre qualche domanda, che si diceva preoccupata per le minacce dell’Iran.

“Non credo che la Sicilia sia raggiungibile – ha aggiunto – i missili sono arrivati a Creta, ma non credo che possano arrivare fino alla Sicilia. Ma non credo che sia interesse loro. Noi rispettiamo gli accordi internazionali”.

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