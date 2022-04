Guerra, Putin: “L’Occidente vuole distruggere la Russia”

Il leader russo commenta le sanzioni dell'alleanza atlantica

ROMA – Putin ha detto oggi che “l’Occidente sta tentando di spaccare la società russa e distruggere la Russia dall’interno”, chiedendo che cessino le “provocazioni contro le Forze armate russe attraverso l’uso dei media stranieri”. In quanto alle sanzioni imposte a Mosca, secondo lui “l’economia russa ha certamente tutte le capacità per operare stabilmente e senza fallimenti anche in nuove realtà”.

L’agenzia Tass informa inoltre che il presidente russo ha ordinato misure immediate contro la diffusione di “fake news”, in risposta agli appelli su Internet per proteste non autorizzate.