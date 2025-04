Guida in stato di ebbrezza, multe e denunce nel Palermitano

I controlli dei carabinieri

PALERMO – I carabinieri hanno denunciato sei automobilisti risultati positivi all’alcoltest nel corso di controlli nel territorio di Monreale. Per altri cinque la denuncia è scatta perché trovati alla guida senza patente.

Altri sette, di età compresa tra i 18 e i 43 anni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish e sono state segnalate alla prefettura di Palermo in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici. Durante i controlli sono state complessivamente identificate 95 persone, controllati 34 veicoli. Eseguite 5 perquisizioni ed elevate 6 contravvenzioni al codice della strada.