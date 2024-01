Ha un debito di droga e costringe la fidanzata a prostituirsi: arrestato

Alla ragazza è stato anche rotto il naso

Un ragazzo è stato arrestato con l’accusa di aver costretto la propria fidanzata a prostituirsi ed avere rapporti sessuali con almeno quaranta uomini. I fatti sarebbero avvenuti tra ottobre e gennaio. Il ragazzo avrebbe anche più volte picchiato la fidanzata, colpendola con schiaffi e pugni, oltre ad averla minacciata di pubblicare alcune fotografie compromettenti se non avesse continuato.

Quelle immagini intime sarebbero state comunque pubblicate sul profilo Instagram della giovane, dopo che l’uomo le avrebbe rubato la password.

Sulla base di quanto riferito dall’indagato, avrebbe obbligato l’adolescente a quell’attività perché aveva bisogno di soldi per pagare alcuni debiti di droga. La sedicenne sarebbe stata spesso insultata con termini come “put***a”

In un’occasione le avrebbe anche rotto il naso e l’avrebbe minacciata con un manganello. Poi avrebbe chiesto mille euro ai genitori della vittima per non pubblicare le foto della minore: “Ho immagini di tua figlia che fuma crack, è nuda ed è con i clienti”. Sono stati proprio padre e madre a chiedere aiuto ai carabinieri lo scorso 16 gennaio.