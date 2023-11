Ha un incidente e gli trovano la droga nella felpa: arrestato 19enne

Aveva cocaina, erba e hashish

MAZZARRONE (CATANIA) – Resta coinvolto in un incidente con lo scooter. Arrivano i carabinieri e gli trovano addosso marijuana, hashish e cocaina. Per questo un 19enne è stato arrestato e tradotto in carcere a Caltagirone. L’episodio è avvenuto a Mazzarrone. Un incidente tra due scooter. L’arresto è opera dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caltagirone.

L’accusa

Il ragazzo è accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio di stupefacenti. Ieri sera, la gazzella è stata informata dalla Centrale Operativa di un incidente con feriti. Coinvolti due scooter. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno identificato i conducenti. Uno era il 19enne, l’altro un minore, che ovviamente con ciò che hanno scoperto i carabinieri non c’entra nulla.

L’arresto

Il primo ha cominciato a manifestare nervosismo. Così lo hanno perquisito. Sotto la felpa aveva un borsello con pacchetti di sigarette e scatole di caramelle. All’interno 50 grammi di marijuana, 12 grammi di hashish e 6 dosi di cocaina. C’era poi un bilancino di precisione funzionante e una somma di denaro in contanti.

La droga è stata sequestrata per essere sottoposta ad analisi di laboratorio. Il giovane pusher, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato portato in carcere.

Tutte le notizie della provincia di Catania.