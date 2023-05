Ha violato la privacy, scatta la multa miliardaria per Meta

Per il garante irlandese non è stata rispettata la normativa europea

L’Autorità garante della privacy irlandese ha deciso di infliggere una multa record da 1,2 miliardi di euro a Meta per violazione delle legge europea sulla privacy. Lo ha reso noto il garante europeo per la privacy.

Il colosso del digitale annuncia appello contro la sentenza e contro la multa, che definisce ‘ingiustificata’, chiedendo una sospensione delle richieste.

Non vi è alcuna interruzione immediata di Facebook in Europa, la decisione include periodi di implementazione che dureranno fino alla fine di quest’anno’, scrivono in un post Nick Clegg, president Global Affairs di Meta e Jennifer Newstead, chief legal officer.