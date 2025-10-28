Halloween, a Catania la finanza sequestra oltre 31 mila prodotti

Inflitte sanzioni per più di 25 mila euro

CATANIA – In vista della festività di Halloween, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato di oltre 31 mila articoli. Tra maschere, zucche luminose, portachiavi, costumi e accessori. Erano privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Mancavano infatti le indicazioni relative all’origine, al produttore o all’importatore, alla composizione e alla destinazione d’uso dei prodotti.

Oltre al sequestro amministrativo e al ritiro immediato dal commercio, sono state irrogate sanzioni fino a 25.823 euro e i titolari delle attività coinvolte sono stati segnalati alle competenti Autorità amministrative.