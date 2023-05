Finisce il sogno dell’Handball Erice: Salerno si prende lo Scudetto

Stagione che resta comunque da incorniciare per le ericine, scrivendo pagine importanti della storia dello sport del territorio trapanese

2' DI LETTURA

ERICE (TP) – Termina il sogno dell’Handball Erice, con la sconfitta contro Salerno in gara 3 della finale Scudetto contro la Jomi Salerno, che, quindi, con questo successo di 35 a 30, conquista il tricolore. Una gara che ha visto le campane sempre avanti nel punteggio: Erice ha pagato alcuni blackout decisivi nella fase offensiva del gioco. Una stagione, che, comunque, per le ericine resta da incorniciare, scrivendo pagine importanti della storia dello sport del territorio ericino e trapanese. La vittoria della coppa Italia e la finale Scudetto saranno il punto di partenza per il club, che, in pochi anni è riuscito ad essere protagonista nel migliore dei modi nel panorama nazionale della pallamano femminile.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO: Parte forte Salerno, acquisendo subito il doppio vantaggio, ma Storozhuk e Gorbatsjova pareggiano le ostilità (9’ 4-4). Nella fase centrale della prima frazione di gioco tanti errori ed equilibrio, prima del nuovo allungo di Salerno che porta Conte al time-out (20’ 9-7). Salerno sbaglia un rigore, mentre Storozhuk va a segno e Ancona chiama un minuto di sospensione (23’ 9-8). Rossomando porta Salerno sul primo più tre del match (26’ 12-9). Nel finale del primo tempo, Erice non riesce ad accorciare le distanze e chiude la frazione sotto di tre lunghezze: 15-12.

SECONDO TEMPO: Inizio di ripresa difficile per Erice, con poca precisione in fase d’attacco (36’ 19-13). Le reti di Stetler e Manojlovic portano al time-out di Conte (39’ 21-13). I dieci minuti di Erice senza segnare portano Salerno in vantaggio in doppia cifra (42’ 23-13). Pugliara realizza quattro reti di fila, ma il vantaggio di Salerno resta ampio (47’ 27-18). Gorbatsjova mette a segno tre reti di fila, che porta Ancona al time-out (54’ 32-24). Il finale serve solo per decretare il risultato finale di 35 a 30, con la vittoria dello scudetto che va a Salerno.

IL TABELLINO

Jomi Salerno vs Ac Life Style Erice 35-30

Parziali: (15-12; 35-30).

Jomi Salerno: Stellato, Dalla Costa 5, Rossomando 7, Avagliano, Squizziato 2, Formato, Cirino, Di Giugno (p), Stettler 2, Bajciova 3, Manojlovic 7, Napoletano, Ciociano, Chianese, Perreira (p), Lauretti Matos 9.

Allenatore: Francesco Ancona.

Ac Life Style Erice: Masson (p), Benincasa, Landri, Cozzi, Iacovello (p), Basolu, Pugliara 8, Coppola 2, Ekoh 7, Gorbatsjova 4, Terenziani, Farisé, Storozhuk 7, Tarbuch 2, Ravasz, Podariu.

Allenatore: Margarida Conte.

Arbitri: Francesco Simone e Pietro Montillo.