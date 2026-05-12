Il direttore Usmaf: "È un semplice focolaio epidemico"

PALERMO – Negli aeroporti di Palermo e Catania non è stato attivato alcun protocollo sanitaria legato all’hantavirus. Anche le tre autorità portuali, Sicilia Occidentale, Sicilia Orientale e Stretto, non hanno ricevuto particolari indicazioni e non hanno predisposto iniziative che riguardino il rischio virale.

“È un semplice focolaio epidemico tant’è che non sono scattati speciali protocolli di controllo nei porti visto che è proprio l’Usmaf che effettua eventuali procedure” dice il direttore dell’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera Sicilia-Calabria Claudio Pulvirenti.

“Noi effettuiamo i monitoraggi grazie al lavoro dei comandanti delle navi che sono i nostri principali collaboratori” aggiunge.