Heather Parisi madrina del Siracusa Pride, la Cgil lascia il comitato

SIRACUSA – La Cgil di Siracusa ha comunicato la propria uscita dal Comitato Siracusa Pride. Alla base della decisione c’è la scelta di Heather Parisi come testimonial della manifestazione.
In una nota, il sindacato spiega che si tratta di “una posizione assunta nell’esercizio dell’autonomia politico-sindacale della Confederazione», precisando di non voler esprimere giudizi sulle persone coinvolte né mettere in discussione «il diritto degli altri soggetti di compiere autonome determinazioni”.
La Cgil ribadisce inoltre di riconoscere nel Pride “un importante momento di rivendicazione, inclusione e contrasto a ogni forma di discriminazione”.
“Coerentemente con la propria storia – conclude il sindacato – continueremo a promuovere l’uguaglianza, l’autodeterminazione delle persone Lgbtqia+ e il rispetto della dignità di ogni persona”.