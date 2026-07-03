L'annuncio del direttore artistico Diego Di Flora in vista del corteo del 18 luglio

SIRACUSA – Heather Parisi sarà la madrina del Siracusa Pride 2026, in programma il 18 luglio. L’annuncio è stato dato dal direttore artistico Diego Di Flora, che ha ufficializzato la partecipazione dell’artista alla manifestazione. “Alla comunità Lgbtq+ io devo tutto. E quando dico tutto, intendo ogni singolo passo della mia vita”, afferma Heather Parisi.

“A 13 anni ero solo una bambina con un sogno e un biglietto di sola andata per San Francisco. Avevo paura, ero sola, ma loro mi hanno preso per mano. Sono stati la mia famiglia lontano da casa: mi hanno cresciuto quando nessuno mi capiva, mi hanno protetto quando il mondo era troppo duro, mi hanno insegnato che la diversità non si nasconde, si danza”.

Heather Parisi e Pippo Baudo (Foto da video)

“In televisione, contro tutto e contro tutti, ho seminato gesti silenziosi, battute che sembravano leggere ma che pesavano come macigni, messaggi dritti al cuore. Quelli erano per loro. Per ripristinare un po’ di quell’amore che mi hanno regalato”.

“Vengo a ballare con chi mi ha insegnato a non avere paura. Vengo a stringere chi è stanco. Vengo a dire a ogni ragazza e ragazzo che si sente solo: non sei mai stato solo e non lo sarai mai”, conclude l’artista.

“Ho scelto l’artista, la donna e la professionista che ha lasciato un segno nella storia della televisione e della danza – spiega il direttore artistico Diego Di Flora – Il Pride è anche questo: un luogo dove il confronto, il dialogo e la libertà di espressione trovano spazio, senza pregiudizi”.