“Ho accoltellato la mia ex e voglio darle fuoco”: arrestato a Ficarazzi

In manette un 24enne

PALERMO – Momenti di terrore a Ficarazzi, dove un 24enne con disturbi psichici e già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri. E’ accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna.

A far scattare l’intervento dei militari è stata una chiamata al 112. A contattare il numero di emergenza è stato lo stesso giovane, che ha riferito di trovarsi in un casolare abbandonato, di avere accoltellato la fidanzata e di volerle dare fuoco.

L’intervento

In pochi minuti, i militari della stazione di Ficarazzi hanno raggiunto il posto e hanno trovato la giovane. Non era ferita, ma in preda alla paura. L’uomo aveva già iniziato ad appiccare fuoco a delle sterpaglie all’interno della struttura e anche davanti ai carabinieri ha continuato ad urlare e a minacciare l’ex compagna, che sotto cho ha raccontato i momenti da incubo vissuti.

L’uomo aveva due coltelli

Ha detto di essere stata poco prima afferrata per la gola e minacciata con un coltello. L’aggressore, bloccato dai militari, è stato infatti trovato in possesso di due coltelli, uno a serramanico di 12 centimeti e uno da cucina con lama di nove centimetri. In tasca aveva anche l’accendino con cui ha appiccato all’incendio.

Un calvario di persecuzioni e minacce

Durante la denuncia la giovane donna ha inoltre raccontato il suo calvario: mesi di paura, persecuzioni e centinaia di messaggi minatori che l’hanno costretta a vivere in uno stato di costante d’ansia. L’arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto per l’aggressore la misura della custodia cautelare in carcere.