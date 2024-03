“Ho avuto la leucemia da bambino, ora sono medico e curo gli altri”

Andrea si è laureato con una tesi sulla sua malattia

PALERMO- Il piccolo Andrea, a due anni e mezzo, guardava i camici bianchi che passavano nella stanza in cui era ricoverato, all’Ospedale dei Bambini di Palermo. Ha conservato poche memorie di quelle ore, tutto si è come offuscato. “Ricordo soprattutto – dice – i bei momenti, quando mamma e papà mi regalavano i giocattoli, dopo un esame”.

Da qualche giorno, il dottor Andrea Cavallaro, ventisei anni, ha indossato il suo camice bianco, si è laureato in Medicina, con una tesi che riguarda proprio la leucemia, il male che lo affliggeva, da cui è guarito. E c’entrano quei mondi lontanissimi, vissuti da paziente.

C’è un rapporto con l’esperienza di una malattia che segna, anche se il peggio è stato dissolto da una salvifica smemoratezza, data l’età. Ma le ferite restano e diventano cicatrici a nostra insaputa. E poi si trasformano in occasioni di riscatto.

“È vero – conferma il dottore Andrea –. Quello che ho vissuto ha molto orientato le mie scelte. Mi pare di chiudere un cerchio. Mi occuperò della mia patologia di ieri, da anni in completa remissione, cercando di fare il massimo per le persone che avrò in cura. Mi ha molto influenzato la figura del dottore Ottavio Ziino (con lui nella foto), oggi primario di Pediatria all’ospedale ‘Giovanni Paolo II di Sciacca. Lui è stato il mio medico, poi è diventato un amico di famiglia. La sua competenza e la sua allegria sono risultate fondamentali per tutti noi”.

Il dottore Ziino, correlatore della tesi, con la dottoressa Serena Tropia correlatrice – il relatore è il professore Mario Giuffrè – si schermisce: “Ha fatto tutto Andrea che, all’Università, è andato forte come un treno. Sono sicuro che sarà un medico in gamba”. Il bambino che osservava i camici, una volta cresciuto, ne ha indossato uno, per dire grazie alla vita.