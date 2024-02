I casi di Dengue: quanti sono in Italia, cosa dice il ministro

I dati

ROMA- Al febbraio 2024, si registrano in Italia “48 casi di Dengue confermati ma tutti importati: la situazione non risulta allarmante”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo al question time al Senato. Nel 2023, ha aggiunto Schillaci, i casi sono stati “362 e 84 casi sono casi autoctoni”. La situazione relativa all’infezione Dengue, ha affermato il ministro, “è sotto controllo, siamo allertati e stiamo facendo tutto il necessario”. L’Italia, ha rilevato, “si distingue per essere stato il primo paese europeo ad aver messo in atto le misure anti-Dengue alle frontiere”. E’ inoltre disponibile un vaccino, finalizzato alla medicina dei viaggi.