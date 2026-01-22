I danni al porticciolo dell’Acquasanta: vigili del fuoco in azione – FOTO

Messi in sicurezza quattro serbatoi che contenevano idrocarburi

PALERMO – Vigili del fuoco in azione al molo dell’Acquasanta a Palermo per la messa in sicurezza preventiva di quattro serbatoi contenenti idrocarburi.

Le mareggiate dei giorni scorsi, hanno infatti causato il danneggiamento del porticciolo e dei muri contenitivi a protezione dei serbatoi. Il personale intervenuto, appartenente al nucleo NBCR, specializzato nelle operazioni di travaso di idrocarburi e sostanze pericolose, ha travasato circa 20.000 litri tra benzina e gasolio.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 18. Sul posto presente anche personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli.