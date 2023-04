I lavori sulla Siracusa-Gela, il ministero: “Pagati 2,3 milioni al Cas”

La nota del Mit chiarisce: "I pagamenti spettano ora al Consorzio autostrade"

PALERMO – Il Mit ha erogato 2,37 milioni che spettano a Cosedil per la realizzazione della Gela-Caltanissetta, parte della Siracusa-Gela finito al centro di un caso dopo la denuncia dell’azienda sui ritardi nel pagamento delle tranche di lavori del tratto Ispica-Modica. La cifra è stata assegnata il 15 marzo scorso alla stazione appaltante, il Consorzio autostrade siciliane (Cas) con decreto numero 25, “e, come da prescrizione di legge, dice il Mit – copre il 50% della richiesta in attesa di ulteriori approfondimenti prima della seconda tranche”.

“Il pagamento spetta al Cas”

Nella nota il ministero ricorda che “spetta proprio al Cas il pagamento a Cosedil, non al Mit”. “La vicenda era, è e sarà all’attenzione del vicepremier e ministro Matteo Salvini”, conclude la nota del Mit. Il caso aveva provocato diverse reazioni dal mondo politico e sindacale, oltre che da esponenti di Confindustria.