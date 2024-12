I Love Lego: la mostra che trasforma Messina in un mondo di mattoncini fantastici!

Dal 30 ottobre 2024 al 27 aprile 2025, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ospita “I Love Lego”, una mostra straordinaria dedicata agli iconici mattoncini che hanno affascinato generazioni di appassionati.

Patrocinata e co-organizzata dal Comune di Messina e dal Teatro Vittorio Emanuele, e promossa da Piuma in collaborazione con Arthemisia, l’esposizione offre un’esperienza unica per famiglie e appassionati di ogni età.

All’interno della mostra, i visitatori possono ammirare sei imponenti diorami, ciascuno composto da centinaia di migliaia di mattoncini Lego, che ricreano mondi fantastici e dettagliati. Le ambientazioni spaziano da scenari caraibici popolati da pirati a scene della Seconda Guerra Mondiale, da riproduzioni di aree naturalistiche a scorci di centri storici con quartieri, stazioni ferroviarie e strade, fino alla conquista dello spazio sul suolo lunare e al villaggio di Babbo Natale. Queste installazioni, mai esposte prima a Messina, sono frutto della passione e dell’ingegno di alcuni tra i più grandi collezionisti e costruttori Lego d’Europa.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, la mostra propone una “caccia al personaggio”, invitando i visitatori a scoprire personaggi celebri nascosti all’interno dei diorami, come Harry Potter e Darth Vader. Inoltre, è allestito un grande laboratorio dove i bambini possono dare libero sfogo alla propria creatività assemblando le proprie costruzioni, oltre a numerosi giochi di ruolo in larga scala.

“I Love Lego” non è solo un’esposizione di costruzioni, ma un viaggio interattivo che stimola l’inventiva e offre un’opportunità di aggregazione culturale e ludica per la comunità. Come sottolineato dal sindaco Federico Basile, si tratta di “un evento straordinario voluto da questa amministrazione in sinergia con l’ente Teatro di Messina per offrire un’opportunità di aggregazione culturale e ludica per la nostra comunità”.

Gli orari di apertura della mostra sono i seguenti:

Lunedì – Venerdì : 15:00 – 19:30

: 15:00 – 19:30 Sabato e festivi : 10:00 – 20:00

: 10:00 – 20:00 Domenica: 10:00 – 17:00

Durante il periodo natalizio, dal 23 dicembre al 6 gennaio, la mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, con alcune eccezioni: il 24 e il 31 dicembre dalle 10:00 alle 17:00; il 25 dicembre la mostra rimarrà chiusa.

I biglietti sono disponibili a 12 € per l’intero, 10 € per i ridotti (bambini dagli 11 ai 18 anni e studenti universitari con tesserino) e 8 € per i ridotti speciali (bambini dai 5 agli 11 anni). L’ingresso è gratuito per i bambini da 0 a 5 anni. Per acquistare i biglietti, visitate la pagina dedicata su Vivaticket.

Non perdete l’occasione di immergervi nel magico mondo dei Lego e di vivere un’esperienza indimenticabile al Teatro Vittorio Emanuele di Messina!