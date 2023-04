I notai: 45 milioni di italiani vivono in condominio: ecco una guida

Il vademecum presentato al Consiglio nazionale

ROMA – Nel nostro Paese più di 45 milioni di persone vivono in una casa in condominio, elemento che fa sì che si debba “accedere a spazi e servizi comuni con obblighi da rispettare e spese da dividere”, però “molto spesso la mancata conoscenza dei reciproci diritti e dei doveri può portare a gravi contrasti che possono sfociare in cause legali”: è ciò che mette in luce il Consiglio nazionale del Notariato che stamani, a Roma, presenta una guida ‘ad hoc’ con casi e risposte pratiche, realizzata insieme all’Anaci (amministratori di condominio) e alle associazioni dei consumatori.

Insieme al vademecum (scaricabile da www.notariato.it), i professionisti forniscono una serie di cifre utili: sono “oltre 1.200.000 i condomini censiti in Italia, attraverso la presentazione del modello 770, ma secondo l’Anaci i numeri sono sottostimati”. Gli edifici censiti, si evidenzia, “sono circa 11 milioni, concentrati soprattutto nelle grandi città, che totalizzano complessivamente 30 milioni di unità immobiliari. Il settore residenziale conta circa 15 milioni di unità immobiliari, mentre le restanti unità sono utilizzate con varie destinazioni, commerciali e direzionali. In Lombardia si ha la maggiore incidenza di condomìni con il 17% del totale, nel Lazio con il 9,9% e in Campania con l’8,4%”.