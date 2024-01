I palermitani bocciano Palermo: nessuno in Europa è più scontento

Il rapporto dell'Ue sulla qualità della vita

Palermo? Sarà anche una bellissima città ma i cittadini non mostrano soddisfazione nel viverla. Dopo la annuale classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita che ancora una volta ha messo Palermo (e quasi tutta la Sicilia) in fondo alla classifica, adesso arriva il Rapporto sulla qualità della vita nelle città europee 2023, realizzato dalla Commissione europea che piazza Palermo all’ultimo posto sulla base delle risposte dei cittadini.

Al vertice europeo c’è la città svizzera di Zurigo dove il 97% dei cittadini si dice soddisfatto della qualità della vita. Al secondo posto Copenaghen, in Danimarca, e al terzo Groniga nei Paesi Bassi, con circa il 96%. Nel capoluogo siciliano la soddisfazione dei cittadini scende al 62%, ben 35 punti percentuali in meno rispetto alla città svizzera. “In Italia, le percentuali di residenti soddisfatti della città in cui vivono oscilla tra l’89% di Verona e il 62% di Palermo“, spiega il rapporto che mette a confronto 83 città europee.

I fattori esaminati

Il rapporto prende in esami alcuni fattori: dai costi degli alloggi alla qualità dell’aria, da fattori culturali (ad esempio l’accesso ai musei) alla qualità di servizi come i trasporti. E ancora le opportunità di lavoro o la sicurezza. Tra le prime dieci città della classifica ci sono anche: Lipsia (Germania), Stoccolma (Svezia) e Ginevra (Svizzera), dove il 95% dei residenti esprime soddisfazione per la qualità della vita della propria città, seguite da Rostock (Germania), 94%, Cluj-Napoca (Romania) e Braga (Portogallo). In Italia, dopo Verona (89% di persone soddisfatte), ci sono Bologna (87%) e Torino (82%).

Palermo maglia nera

La città europea in cui le persone sono meno soddisfatte della qualità della loro vita è Palermo con il 62% di persone soddisfatte. Il capoluogo siciliano si posiziona dopo Atene e Istanbul dove il 65% dei residenti si ritiene soddisfatto. Tra le 10 città in cui la percezione dei cittadini è più negativa ci sono anche: Tirana, capitale dell’Albania (66 % di cittadini soddisfatti), Napoli (66%), Belgrado, capitale della Serbia (69 %), Roma (71 %), Skopje (72%), capitale della Macedonia, Miskolc (74%), città ungherese, e la capitale del Montenegro, Podgorica (77%).