I precari della P.A. manifestano a Palazzo d’Orleans

In tutta l'Isola sono 24 mila, di questi ben 14 mila nella sanità

PALERMO – Centinaia di precari della pubblica amministrazione siciliana e della sanità hanno manifestato oggi a Palermo, davanti alla presidenza della Regione, insieme a Cgil, funzione pubblica Cgil e Nidil, per chiedere le stabilizzazioni.

La battaglia contro il precariato è uno dei punti chiave della mobilitazione nazionale indetta da Cgil e associazioni e della manifestazione che si terrà a Roma il 7 ottobre, con la quale il sindacato chiede che si segua “la via maestra”, dell’attuazione della Costituzione e dei diritti che sancisce, a partire dal diritto al lavoro.

Nell’isola i precari sono 24 mila, 14 mila dei quali del comparto sanità. Sono contrattisti dei comuni, Asu, Pip, precari dei tribunali e della Procura generale, assistenti sociali, precari di questure e prefetture.

“La Regione – ha detto nel comizio Gaetano Agliozzo, segretario della Fp Cgil siciliana – si deve fare carico di dare risposte a lavoratori e lavoratrici che da anni consentono il funzionamento della pubblica amministrazione e della sanità. Per noi ‘la via maestra’ parte da un piano straordinario per l’occupazione pubblica che dia lavoro stabile e accesso ai servizi pubblici”.

“C’è un mondo del lavoro unito che attende risposte – ha detto il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. Il presidente della Regione non può continuare a scappare davanti ai problemi reali della Sicilia”.

“Se guardiamo i numeri – ha detto Andrea Gattuso, coordinatore regionale Nidil – potremmo dire che la Sicilia è una regione fondata sul precariato. C’è anche chi non è più precario, come gli ex precari Covid, impegnati durante la pandemia e ora ancora in attesa di risposte”.

E Mariagrazia Gabrielli, segretaria confederale della Cgil nazionale: “Se il tasso di occupazione ha un lieve incremento il problema del lavoro di qualità resta tutto. Troppe lavoratrici e lavoratori in attesa di stabilizzazione, sacche persistenti di lavoro nero, grigio e irregolare e risposte del governo sbagliate come i voucher o l’aumento della flessibilità dei contratti a termie. Mentre non si rinnovano i contratti e in bilancio non c’è nulla per le stabilizzazioni”.

E’ intervenuta anche Tatiana Cazzaniga, segretaria nazionale Fp Cgil: “Un piano straordinario di assunzioni è necessario- ha detto- se non si vuole che i comuni chiudano, che i servizi manchino, anche perché presto usciranno dalla pubblica amministrazione oltre un milione di lavoratori. Noi rivendichiamo stabilizzazioni, salari dignitosi e il pagamento dei contributi”.