IA, a Roma la V edizione del Premio Valore

ROMA (ITALPRESS) – A Villa Miani, a Roma, si è svolta la V Edizione del Premio Valore, quest’anno dedicato al tema “Tutela dei diritti della persona nell’era dell’Intelligenza Artificiale”. Il Premio, istituito nel 2016 e diventato ormai un punto di riferimento nazionale, è stato conferito a uomini e donne della società civile che, attraverso il proprio operato, si sono distinti nella difesa dei diritti umani e nella salvaguardia del benessere collettivo.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Valore Uomo, fondata nel 1998 con l’obiettivo di promuovere la tutela della dignità della persona principalmente attraverso una costante attività di diffusione della conoscenza, della cultura e della formazione professionale, nell’ottica di mantenere vivo e acceso il dibattito sulle libertà inviolabili dell’individuo.

La scelta della Vite Aerea di Leonardo, come raffigurazione materiale del Premio incarna questi valori. La Vite Aerea, frutto del genio creativo e visionario di Leonardo da Vinci, rappresenta ancora oggi un’icona dell’innovazione e simboleggia l’elevazione dello spirito umano verso nuovi orizzonti di progresso.

Giuseppe Mazzucchiello, Presidente dell’Associazione Valore Uomo, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento: “Con il Premio Valore celebriamo chi, con responsabilità e visione, mette la tecnologia e il proprio impegno al servizio dell’essere umano. In una fase di trasformazioni radicali è indispensabile che innovazione tecnologica e transizione digitale procedano di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, ponendo sempre la persona al centro. In tal senso, intendiamo costruire un ponte tra diritto, scienza, cultura e società civile per garantire che il progresso sia realmente a beneficio dell’umanità”.

Particolarmente suggestiva l’esecuzione solenne dell’Inno di Mameli, interpretato dal Coro dell’Istituto Comprensivo “Virgilio” di Roma, che ha introdotto la premiazione.

Hanno ricevuto il prestigioso Premio Valore 2025: il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, nella persona dell’Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, per la dedizione, professionalità e spirito di servizio di tutte le donne e gli uomini del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera, i quali, da 160 anni, salvaguardano la vita umana in mare, la sicurezza della navigazione, il trasporto marittimo e l’ambiente marino; l’A.N.A.F.I.M., Associazione Nazionale per l’assistenza ai figli minorati dei dipendenti ed ex dipendenti militari e civili del Ministero della Difesa, nella persona del Presidente Nazionale, il Cavaliere, Dott. Achille Rivoli, per la cura e l’attenzione che i volontari dedicano da oltre 50 anni ai ragazzi dell’A.N.A.F.I.M. e alle loro famiglie, nella consapevolezza che è la somma dei piccoli gesti quotidiani che può fare la differenza; Padre Paolo Benanti, Professore alla Pontificia Università Gregoriana – Presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’Informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il continuo impegno nel guidare l’evoluzione tecno-umana dell’Homo Sapiens, affinchè l’uomo, restando fedele ai propri valori etici, possa affrontare consapevolmente l’era dell’Intelligenza Artificiale, mantenendo sè stesso al centro delle proprie scelte; Carlo Festucci, Segretario Generale A.I.A.D., Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, per l’impegno profuso a porre la capacità umana al centro dei processi di innovazione tecnologica, sensibilizzando le istituzioni alla necessità di incentivare i giovani; il Commendatore Armando Marinelli e il Cavaliere Pasquale Marinelli – Fonderia Marinelli – Pontificia Fonderia di Campane, per la grande dedizione ed insostituibile I.A., questa volta tuttavia Intelligenza Artigiana, con la quale la famiglia Marinelli trae dal bronzo il suono limpido, dolce e squillante delle campane, evocativo della cultura religiosa cristiana; Luca Giani, Ilios Therapeutics – Boston USA, per l’impegno profuso nello sviluppo di terapie innovative per la cura delle malattie neurodegenerative, in grado di restituire alle persone, attraverso la salvaguardia delle loro capacità cognitive, salute e dignità; il Consigliere di Stato, Laura Lega, già Prefetto e Capo Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno, per il costante impegno volto a porre la tutela dei diritti della persona al centro del proprio servizio, contribuendo allo sviluppo del nostro Paese nella legalità; Tommaso Miele, Presidente Aggiunto della Corte dei Conti, per l’impegno profuso a valorizzare il ruolo insostituibile del giudice, che pone l’uomo al centro della giustizia; Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il costante impegno volto a supportare l’eccellenza nella ricerca, la qualità della didattica e il dialogo costante con la società, valorizzando, attraverso la trasformazione digitale, il ruolo dell’università; Eugenio Santoro, Chirurgo – Presidente della Fondazione San Camillo-Forlanini, per aver posto sè stesso al servizio dei pazienti meno fortunati in più di 60 anni di attività profusa al servizio degli altri; il Colonnello Walter Villadei, Cosmonauta, Professional Astronaut, Ingegnere spaziale, rappresentante dell’Aeronautica Militare per le attività del commercial spaceflight e accesso allo spazio negli USA, per il costante impegno profuso nel porre la propria professionalità al servizio dei progressi dell’umanità intera, contribuendo ad allargarne sempre più gli orizzonti;

Alberto Villani, Responsabile U.O.C. di Pediatria Generale e DEA II livello dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, già Presidente della Società Italiana di Pediatria, per il contributo dato, con la formulazione de “Il decalogo per la salute digitale di bambini e ragazzi”, alla promozione di un consumo digitale consapevole e responsabile.

L’evento è stato patrocinato da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno.

-foto ufficio stampa Ital Communications-

