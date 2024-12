Il 400esimo Festino conquista la ribalta internazionale, terzo posto al Bea

La kermesse dedicata a Santa Rosalia sale sul podio

PALERMO – Secondo posto nella sezione Cultura, davanti alla Turandot della Scala di Milano per il centenario di Puccini, e terzo posto nella classifica generale su 460 eventi internazionali che si sono sfidati al Bea World Grand Prix di Roma.

Il Festino di santa Rosalia conquista il podio e, per la prima volta nella sua secolare storia, anche la ribalta internazionale grazie all’edizione dello scorso luglio curata dalla Balich Wonder Studio che lo ha prodotto insieme alla Odd Agency per il Comune di Palermo.

Cannella: “Un evento internazionale”

Un evento che ha attirato migliaia di turisti e che, grazie al riconoscimento ricevuto nella Capitale, aiuterà a incrementare il numero di visitatori in città nei prossimi mesi. “Il Festino non è più un evento locale ma ha assunto una dimensione internazionale, direi che abbiamo centrato l’obiettivo”, commenta Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo che, da titolare della delega alla Cultura, ha gestito la macchina organizzativa dell’ultimo Festino.

“Volevamo far conoscere la festa di santa Rosalia in tutto il mondo, per questo abbiamo scelto una società internazionale e una narrazione che, oltre al contenuto religioso, privilegiasse anche lo spettacolo – spiega Cannella -. Rosalia non si è presentata solo ai palermitani ma a tutto il mondo e questo prestigioso riconoscimento ne è la conferma”.

Un risultato che il Comune è pronto a mettere a frutto, annunciando un evento che si terrà in città prima di Natale per celebrare il terzo posto al Bea World Grand Prix e che diventerà uno spot per il capoluogo siciliano. Del resto le prossime feste saranno una continuazione ideale delle celebrazioni rosaliane, con rimandi alla Santuzza in alcune luminarie e installazioni, come una sorta di tappa di avvicinamento al prossimo luglio.

“Siamo orgogliosi di quanto realizzato – aggiunge il vicesindaco – e voglio ringraziare in particolar modo la Balich Wonder Studio e la Odd Agency ma anche i dirigenti e il personale comunale, Domenico Verona e Gaspare Simeti in primis, che sono stati il motore di una macchina non semplice ma che ha funzionato alla perfezione”.

L’accensione dell’albero

Venerdì la città aprirà ufficialmente il periodo delle feste con l’accensione dell’albero di Natale davanti al Teatro Politeama, co-finanziato dall’assessorato regionale all’Agricoltura, che sarà allestito con gli addobbi della fondazione Lene Thun dedicati ai bambini che lottano contro il cancro.