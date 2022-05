Il “Barbera” verso un altro record: quasi 30 mila biglietti venduti

In poco più di 24 ore i tifosi rosanero rispondono ancora presente e sognano la Serie B

PALERMO – A partire da mercoledì 25 maggio (ore 13.00) è stata aperta la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Feralpisalò, match in programma domenica 29 maggio alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”. La gara di ritorno in questione vale il pass per la finale playoff del campioanato di Serie C e il Palermo guidato da Silvio Baldini è ad un passo dal raggiungere il sogno.

Il match di andata contro i Leoni del Garda, infatti, ha visto trionfare Brunori&Co. allo stadio “Lino Turina” di Salò con il risultato finale di 3-0. La vittoria dei rosanero nel primo atto della Final Four ha contribuito all’enorme entusiasmo dei palermitani che ormai da diverse giornate sostengono il club del capoluogo siciliano sia in casa che intrasferta. Nell’ultima gara interna, contro la Virtus Entella, erano presenti 33.024 spettatori nell’impanto di Viale del Fante. Inoltre, in occasione del match di andata contro la Feralpi, giocato nel piccolo stadio bresciano appunto, il settore ospiti ha registrato il tutto esaurito.

L’obiettivo, adesso, è superare questo ennesimo record per spingere la compagine guidata dal tecnico toscano verso il sogno chiamato Serie B. In poco più di 24 ore dall’apertura della vendita dei ticket, infatti, è stato superato il numero di 29.500 tagliandi staccati. Dalle ore 10.00 di venerdì 27 maggio verranno messi in vendita anche i posti a sedere a visibilità ridotta (circa 1200) e i posti non acquistati tramite il diritto di prelazione da parte degli abbonati (oltre 1000). Palermo, ancora una volta, risponde presente a sostegno del club cittadino per conquistare l’obiettivo che ha riportato entusiasmo tra i tifosi rosanero: la possibile promozione in Serie B.