Il blitz antimafia di Palermo, Lagalla: “Colpiti importanti traffici illeciti”

Le parole del sindaco sull'operazione della polizia e della Dda

PALERMO – “Profondo apprezzamento per la vasta e articolata operazione condotta nella notte” a Palermo, dalla polizia, è stato espresso dal sindaco Roberto Lagalla. “Un intervento che ha colpito duramente le articolazioni della criminalità organizzata del mandamento della Noce e importanti traffici di droga attivi in diversi quartieri”, aggiunge.

Lagalla: “Grazie a polizia e Dda”

L’operazione ha portato all’esecuzione di 50 misure cautelari. “Il mio ringraziamento va al questore di Palermo, alla squadra mobile, al Servizio centrale operativo e agli uomini e alle donne del commissariato di Brancaccio”, continua. Questi “con professionalità e dedizione hanno portato avanti un lavoro investigativo complesso – aggiunge – e di grande valore per la sicurezza dei nostri concittadini”.

Dal sindaco di Palermo anche “un ringraziamento particolare alla Direzione distrettuale antimafia, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, che ha coordinato con rigore e competenza – aggiunge – un’indagine capace di far emergere nuovi assetti criminali e di contrastare con fermezza fenomeni gravissimi come le estorsioni e il traffico di stupefacenti”.

Lagalla: “Fondamentale l’impegno costante contro la mafia”

Secondo Lagalla “questa operazione dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale il costante impegno delle istituzioni nella lotta alla mafia e a tutte le forme di illegalità che tentano di condizionare la vita economica e sociale della nostra città. Palermo – conclude – è riconoscente a chi, ogni giorno, lavora per garantire legalità, sicurezza e libertà ai suoi cittadini”.