Il calendario scolastico 2024/2025 in Sicilia: quando si parte e i ponti

L'ultimo giorno il 7 giugno. Le festività saranno diverse

PALERMO – L’anno scolastico 2023/2024 ancora non è terminato, ma la Regione Siciliana ha già pubblicato le date di inizio e fine dell’anno 2024/2025, che durerà 207 giorni o 206 se la festa del Santo Patrono locale ricorda durante l’anno scolastico.

La prima campanella suonerà giovedì 12 settembre, l’ultima il 7 giugno 2025. Nelle scuole dell’infanzia, il termine delle attività educative è fissato al 28 giugno 2025. Nel periodo compreso tra il 9 ed il 27 giugno 2025, si legge nel decreto pubblicato dalla Regione, può essere previsto il funzionamento delle sole sezioni necessarie a garantire il servizio.

Le festività che faranno scattare le chiusure

Nel decreto della Regione sono anche pubblicate le festività nazionali. Naturalmente le scuole resteranno chiuse tutte le domeniche, ma non solo. I giorni di chiusura saranno:

– 1 novembre 2024: Ognissanti;

– 8 dicembre 2024: Immacolata Concezione;

– 25 dicembre 2024: Natale;

– 26 dicembre 2024: Santo Stefano;

– 1 gennaio 2025: Primo dell’anno;

– 6 gennaio 2025: Epifania;

– 20 aprile 2025: Pasqua;

– 21 aprile 2025: Lunedì dell’Angelo;

– 25 aprile 2025: Festa della Liberazione;

– 1 maggio 2025: Festa del Lavoro;

– 2 giugno 2025: Festa della Repubblica.

Le date per le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre 2024 al 07 gennaio 2025; mentre le date per le festività di Pasqua dal 17 aprile 2025 al 22 aprile 2025.

A queste si aggiunge la festa dell’Autonomia Siciliana del 15 maggio. Per questa giornata non sarà previsto lo stop alle lezioni perché questa giornata deve essere dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto della Regione Siciliana e per l’approfondimento di problematiche connesse all’ autonomia, alla storia e all’identità regionale.