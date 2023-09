Il carovita e le farmacie

2' DI LETTURA

Amaro rientro dalle ferie per gli italiani che hanno visto aumentare i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Il governo ha cercato di correre ai ripari stipulando accordi, con varie categorie di settore, per calmierare i prezzi per i prodotti di prima necessità, cioè quelli che pesano di più sui bilanci delle famiglie. Anche le farmacie dovranno prestare attenzione al caro vita offrendo un paniere di prodotti a dei costi più bassi.

Il dottor Claudio Distefano, titolare della farmacia San Giorgio, a Catania, ha sottolineato: “Già da tempo proponiamo dei farmaci da banco, integratori e parafarmaci, con delle offerte in modo da aiutare a ridurre l’impatto economico sui carrelli della spesa dei nostri clienti, quindi stiamo ottemperando in maniera naturale la richiesta fatta dal Governo. Un’altra attività che stiamo portando avanti per meglio rispondere a questa esigenza è quella di proporre la nostra carta fedeltà (CartaValore) sia per fidelizzare il cliente sia per fargli usufruire di maggiori promozioni”.

Continua Distefano: “Da sempre siamo molto attenti al territorio e alle persone che frequentano la nostra farmacia, con l’idea di porci come punto di riferimento dei nostri clienti. A tal proposito, per stare al passo con i tempi stiamo curando le attività social sia su Facebook che su Instagram con una diretta ogni settimana, curata dalla dottoressa Rebecca Ciaccio”. “Il nostro obiettivo, sottolinea la Ciaccio, è quello di far conoscere le offerte che ci sono ogni settimana attraverso la diretta su Fb, ma allo stesso tempo svolgiamo attività scientifica, scegliendo ogni mese un argomento e facendo un focus. Spaziando dalla caduta dei capelli ai problemi legati alla menopausa. Una volta al mese invitiamo uno specialista all’interno della farmacia che spiega a chi partecipa all’incontro i motivi scatenanti dei disturbi e quali possono essere i rimedi”.