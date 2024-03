Il caso ‘Jean Monnet’, Bernini: “Il ministero li ha diffidati”

Question time alla Camera

ROMA – “Il ministero dell’Università non ha mai autorizzato né l’Università di Goradze né il Dipartimento degli studi europei ‘Jean Monnet’ di Palermo ad attivare corsi universitari e a rilasciare titoli accademici, secondo le procedure vigenti. Per questo motivo non si può parlare di Università di Goradze. Non si tratta, infatti, di una Università ai sensi dell’ordinamento italiano”. Così la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, in question time alla Camera.

La diffida al dipartimento Jean Monnet

Anche il 22 febbraio scorso il ministero ha diffidato il Dipartimento Jean Monnet, trasmettendo contestualmente i relativi atti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per le opportune valutazioni di competenza sugli eventuali profili relativi a pubblicità ingannevole. “Stiamo pensando alla segnalazione sul nostro sito dei casi sospetti se ciò sarà compatibile con la normativa”, ha affermato la ministra, ricordando che il Mur “non ha poteri sanzionatori”. L’Istituzione di Goradze non risulta essere in possesso dell’accreditamento neanche nel Paese di origine, la Bosnia Erzegovina.