Le note delle segreterie a margine dell'inchiesta

PALERMO- Fioccano le reazioni sulla sospensione del vicepresidente della Regione, Luca Sammartino, nell’ambito di un’inchiesta per corruzione e voto di scambio.

Conte (M5S): “Centrodestra indifferente alla corruzione”

Dalla nuova inchiesta siciliana sul voto di scambio arriva “la conferma che il centrodestra non può assolutamente parlare su questi temi perché da Nord a Sud è una questione generale, che riguarda poi in particolare le amministrazioni di centrodestra, da sempre notoriamente indifferenti alla penetrazione della corruzione, alle infiltrazioni della malavita e al voto di scambio politico-mafioso, che noi come M5S abbiamo rafforzato nel 2019”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a margine di un incontro all’ospedale di Villa d’Agri di Marsicovetere (Potenza).

De Luca (ScN): “Schifani vada a casa”

“Appendiamo sgomenti della notizia dell’inchiesta che vede tra i coinvolti anche il vicepresidente della Regione siciliana Luca Sammartino, responsabile dei rapporti con il Parlamento. Sammartino è stato sospeso per un anno dai pubblici uffici, ebbene riteniamo che il presidente Schifani debba immediatamente ritirare le deleghe al suo numero due traendone le necessarie conclusioni: questo Governo è definitivamente arrivato al capolinea, Schifani abbia un sussulto dignità e vada a casa”. Lo dice il leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, Cateno De Luca.

“Alla luce di tutto ciò ci aspettiamo dal presidente Schifani una reazione – prosegue – Questa terra è già stata mortificata oltremodo da questo Governo. I siciliani non meritano anche questo. Denunciamo da anni un sistema politico mafioso che contrastiamo con la nostra azione politica. Ancora una volta la banda bassotti ha colpito, e a farne le spese sono i siciliani. Schifani deve immediatamente revocare l’incarico in giunta a Sammartino”.

M5S: “Quadro sconcertante”

“In poco più di una settimana tre indagini su gravi sospetti di voto di scambio politico-mafioso, corruzione e altri reati tipici dei colletti bianchi tra Palermo e Catania, tutti a marchio centrodestra. Prima l’arresto di Mimmo Russo, esponente di Fdi a Palermo, poi l’indagine a carico del sindaco di Paternò Naso, di un assessore e di un ex assessore, oggi emerge la notizia dell’indagine a carico del vice presidente della Regione Sammartino e del sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando, che è stato anche arrestato.

“Un quadro sconcertante di commistione tra istituzioni, politica, affari e mafia, che si aggiunge ad un proliferare di scandali che riguardano i più svariati comitati d’affari, con particolare attenzione ai fondi del Pnrr”. Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato.

Rando (Pd): “E’ allarme”

“Non si può far finta di nulla davanti a indagini su corruzione, mafia, appalti e voto di scambio elettorale politico mafioso”.

“Una commistione di interessi che conferma la necessità di alzare il livello di guardia e mettere al centro dell’azione politica etica pubblica e antimafia sociale, anticorpi contro le infiltrazioni criminali”. Lo afferma la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità e Lotta alle mafie della segreteria nazionale del Partito Democratico.

La Vardera (ScN): “Ecatombe del governo”

“I fatti che riguardano Luca Sammartino dimostrano che siamo di fronte a una ecatombe politica del governo Schifani. Sammartino infatti è il numero due di Schifani e mi auguro che il presidente della Regione lo rimuova immediatamente e che faccia una seria riflessione sulla prosecuzione del suo mandato come governatore”.

“La Sicilia in questi giorni ha subito decine di arresti per mafia e corruzione, siamo di fronte a un vero e proprio allarme sociale”. Lo dice il vice presidente dell’Antimafia e dell’anticorruzione regionale, Ismaele La Vardera.

Lionti (Uil Sicilia): “Delusi”

“Siamo fortemente delusi da questa politica che dimostra di non occuparsi dei reali bisogni dei lavoratori, dei cittadini, dei giovani e degli anziani. Adesso si avvicinano le elezioni, ci saranno nuovi programmi e nuove promesse. Promesse sino ad oggi non mantenute. I siciliani hanno bisogno invece di risposte concrete”. Lo afferma Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia,

E aggiunge: “Lo abbiamo sempre detto che servono programmi con una scadenza da concordare e rispettare nel segno della trasparenza e della legalità ma che soprattutto ci siano controlli e un confronto continuo con le organizzazioni sindacali”.

Mannino (Cgil): “Degrado politico”

“Il degrado politico, istituzionale, morale che emerge in queste settimane con le numerose indagini e relative misure cautelari per voto di scambio e patti con la mafia è sconcertante. E’ segno che l’economia di molte aree della Sicilia è ancora in mano a faccendieri, corrotti, a politici che tradiscono il loro compito di essere al servizio della collettività”.

“Ma anche del fatto che il voto, da strumento di democrazia e per cambiare la propria condizione, viene forzato, mercificato e messo al servizio del malaffare per l’interesse di alcuni. Questo è danno, è prepotenza, violenza contro la collettività e la gente onesta. E’ puro squallore”. Lo dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.